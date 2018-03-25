|Розкішна фігура і жахливе обличчя: Памела Андерсон здивувала шанувальників (ФОТО)
|25.03.2018 01:00
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Памела Андерсон, відома "рятівниця Малібу" давно експериментує з ботоксом, втім, чим більше уколів та маніпуляцій, тим більше зірка жахає шанувальників.
Днями Памела відвідала престижний світський захід The Global Gift Gala, який пройшов в одному з музеїв Мадриду. Для виходу на публіку 50-річна зірка обрала пікантну сукню, яка оголила недосконале декольте, втім, найбільше уваги все ж було прикуто не до форм Андерсон, а до її обличчя - воно дійсно жахає!
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