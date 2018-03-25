Служащего Секретариата Кабинета министров задержали сотрудники военной прокуратуры во время получения взятки.

23 марта госслужащий Р. пытался получить взятку в $1000, сообщает военная прокуратура, передает со ссылкой на .

Задержанный был главным специалистом по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата КМУ.

"Подозреваемый получил взятку за влияние на руководство ГУ имущества и ресурсов Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и наложению ареста на его имущество.

Ему грозит штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Во Львове полиция задержала главу райадминистрации на взятке в 105 000 гривен. Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

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