|На взятке задержали служащего секретариата Кабмина
|25.03.2018 01:01
|
Служащего Секретариата Кабинета министров задержали сотрудники военной прокуратуры во время получения взятки.
23 марта госслужащий Р. пытался получить взятку в $1000, сообщает военная прокуратура, передает со ссылкой на .
Задержанный был главным специалистом по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата КМУ.
"Подозреваемый получил взятку за влияние на руководство ГУ имущества и ресурсов Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и наложению ареста на его имущество.
Ему грозит штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Во Львове полиция задержала главу райадминистрации на взятке в 105 000 гривен. Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. А также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.