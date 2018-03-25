Новый закон о нацбезопасности будет предвидеть гражданский и парламентский контроль за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом в ходе мероприятий ко Дню заявил президент Украины , передает со ссылкой на .

"Хочу подчеркнуть, что окончательная редакция нового закона "О национальной безопасности" будет предвидеть внедрение гражданского и парламентского контроля за деятельностью Службы (Службы безопасности Украины, - ред.). По моему мнению, также, как и по мнению наших партнеров, стран-членов , это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную раду, стандартам " - заявил Порошенко.

П: остаточна редакція нового закону "Про національну безпеку" передбачатиме запровадження цивіл парламент контролю за діяльністю . На мою думку і наших партнерів, це важливо, аби забезпечити відповідність закону стандартам , а членство в Альянсі – наша стратегічна мета.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 березня 2018 р.

Напомним, вчера, 23 марта, глава ВРУ сообщил, что Верховная рада Украины в апреле может рассмотреть в первом чтении проект закона "О национальной безопасности и обороне".

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