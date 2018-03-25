Экс-руководитель Национального банка украла у страны 177 миллиардов гривен, и спокойно ушла в отставку, не будучи привлеченной к ответственности.

Об этом народный депутат и руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в программе "Большой вечер" на телеканале NewsOne, передает со ссылкой на .

"Гонтареву, как и всех предыдущих в нашей стране, проводили почетно, красиво, показав полную импотентность Верховной Рады, полную подотчетность ее, полное пренебрежение интересами украинцев. Просто гениально все прошло: Гонтарева ушла с гордо поднятой головой, унеся наши примерно 177 миллиардов. Ее проводили как героя, который, как она сама сказала, выполнил свои задачи", возмутился парламентарий.

Он также подчеркнул, что к "почетному" уходу Валерии Гонтаревой и назначению ей на смену Якова Смолия приложили руку депутаты "Оппозиционного блока". По словам политика, они несут ответственность и за другие недопустимые кадровые перестановки во власти.

"Люди, подумайте. Полиция и юстиция в руках "Народного фронта". Посты наблюдающих за ними (должности уполномоченного по правам человека и главы Счетной палаты, ред.), передают "Народному фронту" и за это голосует "Оппозиционный блок". Что это за "Оппозиционный блок"? Это нужно быть архипредателями. Как потом они будут на востоке Украины разговаривать с народом?" отметил руководитель партии "За життя".

По его словам, кадровые голосования "Оппозиционного блока" вместе с провластным большинством показывают, что депутаты этой политической силы предали своих избирателей.

Политик пообещал, что всеми доступными способами будет добиваться того, чтобы экс-руководитель Нацбанка оказалась за решеткой.

"Я человек не жестокий, но в системе, которая вырисовывается после выборов, надеюсь, наша политическая сила будет довольно весомой, чтобы Гонтарева ответила за все, что она сделала", отметил Вадим Рабинович.

Он также пообещал добиваться отставки еще одного политика, который "убивает страну" и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Акции протеста партии "За життя" по блокированию работы Минздрава, в ходе которых активисты будут требовать увольнения Супрун, запланированы на апрель.

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