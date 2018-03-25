Министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что российский "Газпром" "никуда не денется и заплатит все до копейки" по решению Стокгольмского арбитража. Петренко: Решение Стокгольмского арбитража выполняется в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Решение Стокгольмского арбитража выполняется в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией, которая признана абсолютным большинством стран мира, и эти решения подлежат принудительному выполнению в этих странах. У "Газпрома" есть очень много активов, начиная с газа, который хранится в хранилищах в странах ЕС, и завершая недвижимостью, счетами, ценными бумагами, которые, действительно, размещены в иностранных банках... Эти активы являются предметом для взыскания долгов по выполнению такого рода решения. Из-за того, что "Газпром" не выполнил это решение, он понес конкретные репутационные потери, так как это влияет на котировку их акций", – сказал министр.Петренко убежден, что "Газпром" "никуда не денется и заплатит все до копейки".28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта в "Газпроме" заявили, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. В тот же день НАК "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину.3 марта "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом України".20 марта Петренко заявлял, что все средства "Газпрома" на территории Украины взысканы в госбюджет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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