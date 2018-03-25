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Петренко допустил принудительное взыскание газа "Газпрома" из хранилищ в ЕС в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража
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25.03.2018 01:34
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Министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что российский
"Газпром" "никуда не денется и заплатит все до копейки" по решению
Стокгольмского арбитража. Петренко: Решение Стокгольмского
арбитража выполняется в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Решение Стокгольмского
арбитража выполняется в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией,
которая признана абсолютным большинством стран мира, и эти решения
подлежат принудительному выполнению в этих странах. У "Газпрома"
есть очень много активов, начиная с газа, который хранится в
хранилищах в странах ЕС, и завершая недвижимостью, счетами, ценными
бумагами, которые, действительно, размещены в иностранных банках...
Эти активы являются предметом для взыскания долгов по выполнению
такого рода решения. Из-за того, что "Газпром" не выполнил это
решение, он понес конкретные репутационные потери, так как это
влияет на котировку их акций", – сказал министр.Петренко
убежден, что "Газпром" "никуда не денется и заплатит все до
копейки".28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате
двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта в "Газпроме" заявили, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. В тот же день НАК
"Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о
поставках газа в Украину.3 марта "Газпром" начал
процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом України".20
марта Петренко заявлял, что все средства "Газпрома" на территории
Украины взысканы в госбюджет.
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