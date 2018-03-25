Народный депутат от Блока Петра Порошенка Алексей Гончаренко
"переобувается в воздухе" при любой власти, заявил нардеп от
Оппозиционного блока Михаил Добкин. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Добкин: Переобувается в воздухе Фото
предоставлено телеканалом NewsOne Вопрос о "наибольшем хамелеоне"
ему задал ведущий телеканала."Не хочу никому делать рекламу, но об
одном человеке скажу, как о такой мерзкой твари, которая даже на
хамелеона не похожа, – это Алексей Гончаренко. Который
переобувается в воздухе при любой власти", – заявил
Добкин.Гончаренко является представителем Блока Петра Порошенко с
2014 года. До этого он в течение девяти лет входил в Партию
регионов. Перед тем, как стать "регионалом", был членом партии
"Союз".
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