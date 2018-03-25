Сборная Украины во втором матче элит-раунда отбора к Евро-2018 (U-19) выиграла в своих сербских сверстников, передает со ссылкой на ФФУ.

После ничьей со шведами подопечные Александра Петракова во втором матче четвертой группы отбора к Евро-2018 (U-19) одержали волевую победу над сербами — 2:1. “Сине-желтые” пропустили первыми на 21-й минуте. “Динамовский” защитник Виталий Миколенко нарушил правила в своей штрафной, и Джордж Йованович реализовал пенальти.

Однако на 79-й минуте Миколенко реабилитировался. Воспользовавшись передачей полузащитника “Шахтера” Алексея Кащука, Виталий восстановил равновесие в поединке. А в компенсированное время встречи победный мяч забил защитник “Днепра-1” Александр Сафронов.

Состав Украина (U-19): Кучерук, Бондарь (к), Сафронов, Миколенко, Корниенко, Булеца (Ременюк, 73), Супряга (Кулаков, 64), Беляев, Дрышлюк, Кащук (Козыренко, 90+3), Снурницин.

Отметим, что в решающей игре наши земляки встретятся с Румынией за выход в финальный турнир Евро-2018, ведь в финальной части Евро попадет только победитель группы. Сейчас румыны 6 очков, украинцы — 4.

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