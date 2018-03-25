Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке. Об этом сообщает со ссылкой на издание Variety.

Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.

Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, а также другие гости.

Официальная программа фестиваля будет объявлена ​​12 апреля.

Как сообщал Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля.

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