До 1 апреля народные депутаты должны внести изменения в электронных деклараций. Журналисты узнали, насколько обогатились парламентарии за год.

Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает со ссылкой на .

"Не, ну миллионов долларов не пришло, это точно", - рассказывает нардеп из БПП Богдан Дубневич. Говорит, обогатился до десяти миллионов гривен.

"В районе 400-450 тысяч долларов", - признается Иван Мирошниченко от "Самопоміч".

"Денег стало меньше. Никак не больше", - говорит Сергей Рыбалка из Радикальна партія Олега Ляшка. "Если брать доллары, гривны, евро, это чуть больше миллиона (долларов. - ред.)", - признается он.

До $ 10 тыс. заработал нардеп из "Народний фронт" Юрий Береза.

"Около 2 миллионов долларов", - говорит исключенный из фракции БПП нардеп Борислав Розенблат.

"Потерял около 100 тысяч долларов на лечение и все остальное", - говорит другой "радикал" Игорь Мосийчук.

"Сумма уменьшилась на 150 000 долларов", - говорит внефракционный .

Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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