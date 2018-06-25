Погода, Новости, загрузка...
В центре Одессы прогремел взрыв: один пострадавший
25.06.2018 08:53
В центре Одессы прогремел взрыв: один пострадавший
Взрывчатка была заложена в автомобиль
В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, его госпитализировали.
В центре Одессы прогремел взрыв: один пострадавший Фото: Думская

Взрыв прогремел 24 июня в 23:40.

По словам очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами

На месте происшествия работают полицейские и нацгвардийци, которые оцепили место взрыва.

В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, - сообщает местное издание " Думская ".

Фото: Думская

Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.

Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног.

В полиции сообщили , что в ибух произошел в результате закладки взрывного устройства в автомобиль.

Легковушка был припаркован на улице Троицкой.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто", - информирует полиция.

В результате взрыва пострадал 25-летний локальный житель, который в тот момент был неподалеку от автио. Его госпитализировали.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить