|В центре Одессы прогремел взрыв: один пострадавший
|25.06.2018 08:53
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Взрывчатка была заложена в автомобильВ центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв. В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, его госпитализировали.
Фото: Думская
Взрыв прогремел 24 июня в 23:40.
По словам очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами
На месте происшествия работают полицейские и нацгвардийци, которые оцепили место взрыва.
В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, - сообщает местное издание " Думская ".
Фото: Думская
Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.
Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног.
В полиции сообщили , что в ибух произошел в результате закладки взрывного устройства в автомобиль.
Легковушка был припаркован на улице Троицкой.
"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто", - информирует полиция.
В результате взрыва пострадал 25-летний локальный житель, который в тот момент был неподалеку от автио. Его госпитализировали.