Взрывчатка была заложена в автомобиль

Взрыв прогремел 24 июня в 23:40.

По словам очевидцев, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами

На месте происшествия работают полицейские и нацгвардийци, которые оцепили место взрыва.

В результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, - сообщает местное издание " Думская ".

Фото: Думская

Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой и детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.

Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног.

В полиции сообщили , что в ибух произошел в результате закладки взрывного устройства в автомобиль.

Легковушка был припаркован на улице Троицкой.