|Украинская теннисистка обыграла лидера посева и вышла в финал турнира в Хорватии
|25.03.2018 03:59
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17-летняя украинская теннисистка Виктория Дема вышла в финал юношеского турнира ITF первой категории “34. Perin Memorial ”, который проходит в Врсаре (Хорватия), информирует со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинальном поединке украинка, посеянная под 14 номером, обыграла первую ракетку турнира 17-летнюю Элизабетта Кокьяретто - 6:4, 3:6, 6:3.
Отметим, что соперницей Деми по финалу станет 15-летняя датчанка Клара Таусон, посеянная под третьим номером.
Напомним, что в прошлом году наши спортсменки стали чемпионками Европы по юношеского тенниса.
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