24 марта 2017 сборная Украины проиграла отборочный матч Кубка мира по футболу сборной Хорватии - 0:1, передает со ссылкой на .

В первом тайме Хорватия у ворот Андрея Пятова создала почти все свои моменты. На старте поединка чуть не переправил мяч в ворота Калинич. Далее был момент в Манджукича, который воспользовался обрезкой Коваленко и пробил в штангу ворот украинской команды.

На 38 минуте хорваты забили. Голевую комбинацию начал Модрич, а продолжил пятой на Калинича Ракитич. Экс-форвард Днепра оттеснил Кучера, и пробил в высокий угол ворот Пятова - 1:0.

Второй тайм был спокойнее и по моментам, и по игре. Хорваты использовали глубокий прессинг, а Украина пыталась что-то создать впереди

У наших ничего не получалось в атаке. Не было пасов, не было развития комбинаций. Центр поля оккупировали хорваты. В первые 45 минут момент для Украины создал Субашич, который ошибся в игре на выходе, и Кравец уже лежа не сумел переправить мяч в ворота хозяев. Был еще удар Ярмоленко на технику, но его нейтрализовал вратарь хозяев.

Второй тайм был спокойнее и по моментам, и по игре. Хорваты использовали глубокий прессинг, а Украина пыталась что-то создать впереди.

Момент, чтобы сравнять счет в Украины в этой игре таки был. Со штрафного пробил Коноплянка и Субашич отразил на Ярмоленко, который запустил мяч выше ворот. Хорваты могли еще забить в конце матча, но Пятов потянул удар Модрича.

Для поражение от хорватов стала первой в его карьере во главе сборной Украины и откинула сине-желтых на третье позицию в своей группе. Там они и финишировали, не попав на Кубок мира.

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