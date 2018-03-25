Третий день подряд гривна укрепляется. Однако ближайшие 2 месяца курс будет постоянно колебаться в пределах 3%. Разница составит до 80 коп за доллар.

Причина такой нестабильности - посевная кампания и последние месяцы отопительного сезона, передает со ссылкой на .

Аграрии активно продают валюту, чтобы купить за гривны удобрения и топливо. С другой стороны, долларом продолжают интересоваться газовые компании.

"Валюту выкупают импортеры, прежде только поставщики газа, "". Ведь отопсезон еще не закончился. Так будет продолжаться еще минимум месяц, и только с окончанием посевной и отопсезона доллар до начала мая стабилизируется в коридоре 25,5-26,75 грн/$ ", - отметил Андрей Шевчишин, аналитик ГК "Forex club".

Евро будет колебаться так же, как и доллар. Это обусловлено "равновесием", в котором сейчас находятся обе валюты - 1,22-1,23 $/евро. В течение следующих 45 дней евро будут продавать по 31,5-33,5 грн/евро.

Экономист Александр Охрименко прогнозирует, что не допустит снижения курса ниже 26 грн/$.

"Но и выше 27 грн/$ курсу тоже не дадут подняться до лета", - сказал Охрименко.

При этом эксперты считают, что цены на топливо в ближайшее время не изменятся. Бензин А-95 будет стоить 28-31 грн/л, а дизтопливо - 26-29 грн/л.

22 марта украинцев предупредили, что в ближайшие две недели на АЗС подорожает бензин. Будет стоить еще дороже, чем было месяц назад, перед уменьшением стоимости горючего. Эксперт предполагал, что цена бензина на АЗС вырастет на 1,7-1,8 гривен за литр.

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