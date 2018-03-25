|Apple представит смайлы с изображением инвалидности
|25.03.2018 04:51
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В компании Apple планируют представить новый набор смайлов, которые будут отражать людей с инвалидностью. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.
Компания подала свое предложение в Unicode Consortium — организацию, которая рассматривает запросы на новые смайлы в гаджетах.
В Apple отметили, что: “Сейчас смайлы предоставляют широкий спектр вариантов, но не могут отразить опыт людей с инвалидностью. Разнообразие смайлов поможет заполнить значительный пробел и обеспечит инклюзивный опыт для всех”.
Первоначально планируется ввести 13 смайлов, а именно:
-собаку-поводыря,
-мужчину и женщину с палкой,
-мужчину и женщину, которые обозначают, что они глухие,
-ухо со слуховым аппаратом,
-мужчину и женщину на инвалидной коляске механической или обычной,
-специально обученная собака для помощи людям с инвалидностью,
-протез руки
и протез ноги.
“Это не означает, что это подробный перечень всех возможных изображений инвалидности. Однако это обеспечит отправную точку для большего разнообразия смайлов в мире”, — сообщили в пресс-службе компании.
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