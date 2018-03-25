В компании Apple планируют представить новый набор смайлов, которые будут отражать людей с инвалидностью. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Компания подала свое предложение в Unicode Consortium — организацию, которая рассматривает запросы на новые смайлы в гаджетах.

В Apple отметили, что: “Сейчас смайлы предоставляют широкий спектр вариантов, но не могут отразить опыт людей с инвалидностью. Разнообразие смайлов поможет заполнить значительный пробел и обеспечит инклюзивный опыт для всех”.

Первоначально планируется ввести 13 смайлов, а именно:

-собаку-поводыря,

-мужчину и женщину с палкой,

-мужчину и женщину, которые обозначают, что они глухие,

-ухо со слуховым аппаратом,

-мужчину и женщину на инвалидной коляске механической или обычной,

-специально обученная собака для помощи людям с инвалидностью,

-протез руки

и протез ноги.

“Это не означает, что это подробный перечень всех возможных изображений инвалидности. Однако это обеспечит отправную точку для большего разнообразия смайлов в мире”, — сообщили в пресс-службе компании.

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