В Ирпенском регионе (Киевская обл.) зафиксировано 11 случаев заболевания ветрянкой и корью, созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний, передает со ссылкой на .

"В медицинское учреждение КУ "Ирпенская Центральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", сказано в сообщении Киевской областной государственной администрации.

"В связи с этим Департаментом здравоохранения КОДА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидситуации между военных, гражданского населения, в том числе и детей", отмечено в сообщении.

Кроме того, осуществляется проверка состояния прививок госпитализированных. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки вероятно контактирующих с инфецированными детей представлены в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Morbillivirus - вирус кори - очень заразен, он быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. В случае контакта с больным корью немедленно обратиться к врачу.

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