Мэр Киева Виталий Кличко не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, сообщает

“Я этого не исключаю, но перед этим я должен преуспеть в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям”, — сказал столичный голова.

Кроме того, Кличко предупредил и предостерег Запад от отмены санкций в отношении Москвы: “Санкции — один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают. Пока Россия не изменит свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать”.

Мэр Киева также заявил, что газопровод “Северный поток-2” нанесет Украине серьезный убыток. По его мнению, газопровод отвечает интересам не Евросоюза, а в первую очередь России.

Как сообщал председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины.

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