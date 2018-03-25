25 марта в воскресенье по всей территории Украины ожидается солнечная погода. Заморозки возможны только ночью.

Осадков во всех областях не будет. Водителям стоит остерегаться гололеда на дорогах, сообщает Укргидрометцентр, передает со ссылкой на .

В большинстве областей ветер юго-западный, в южных и восточных - северным до 5-10 метров в секунду.

В западных областях и в Карпатах температура воздуха ночью может опускаться до -10. Днем по всей стране температура выше 0.

В Израиле, Египте, Ливане и Турции жаркий период увеличится до полугода. Зато, сезон дождей сократится до 2 месяцев. Такой прогноз ученые из Университета Тель-Авива объясняют глобальным потеплением, способным повлиять на продолжительность лета.

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