В доме организатора теракта на юге Франции в супермаркете города Треб нашли записки и “завещание”. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

Французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападающего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой “Исламское государство”.

Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.

23 марта выходец из Марокко 26-летний Редуан Лакдим открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городе Треб. Преступник объявил себя сторонником ИД и требовал освободить Салаха Абдеслама, которого обвиняют в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Как сообщал французские следователи в субботу обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников.

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