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За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь
25.03.2018 05:58

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 13 обстрелов позиций украинских защитников", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в воскресенье утром.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы НВФ применили по защитникам Лебединского и Новотроицкого.

Кроме этого, во вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции близко населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку населенного пункта Счастье.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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