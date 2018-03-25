В 20 стран ЕС и могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылки планируют начать в понедельник 26 марта, сообщает газета The Times, передает со ссылкой на .

В этом могут принять участие , Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания.

В четверг 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй провела четырехчасовые переговоры с представителями Франции, Германии, Литвы и Ирландии, в ходе которых политики обсуждали "твердый ответ" на отравление Скрипалей в Солсбери.

Совет по национальной безопасности рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Трамп обдумывает подобное решение и еще не решил, сколько дипломатов должны покинуть .

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