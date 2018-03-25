Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора. Об этом сообщает со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, палестинцы разрушили забор и попытались сжечь расположенную рядом инженерную технику.

“В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военной базы, принадлежащей террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафах на юге сектора Газы”, — говорится в сообщении.

Напряженность между израильскими войсками и палестинцами возросла после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Как сообщал ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира