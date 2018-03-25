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Мамина копія: Оля Полякова похвалилася старшою донькою Машею (ФОТО)
25.03.2018 06:49
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Відома співачка Оля Полякова виховує двох доньок - старшу Машу та молодшу Алісу. Втім, саме найстарша підростає справжнісінькою маминою копією, чим не перестає дивувати шанувальників.

Днями Полякова поділилася у мережі селфі з донькою. Дівчат й справді можна сприйняти за близнят, якби не колір волосся - на відміну від матусі Суперблондинки, Маша хизується довгою каштановою косою.

"Моя зюзька", - з любов'ю підписала фото Оля.

Допис, поширений Olga Poliakova (@polyakovamusic) 22 Бер 2018 р. о 12:27 PDT



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