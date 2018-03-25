Компании Илона Маска "SpaceX" и "Tesla" удалили свои аккаунты в Facebook.Так основатель обеих фирм поддержал бойкот против соцсети.

Вчера, 23 марта, Маска призвали пользователи Twitter присоединиться к бойкоту Facebook из-за скандала с утечкой персональных данных. Предложили удалить страницу "SpaceX", передает со ссылкой на .

"Я не знал, что она существует. Мы удалим", - ответил Маск.

Позже Маску напомнили о еще одной странице - фирмы "Tesla". Основатель компании согласился и на это предложение.

Сам Маск отметил, что не пользуется скандальной соцсетью. Кроме того, его компании никогда не размещали рекламу в Facebook и не платили известным людям за фальшивые подписки.

"Поэтому я не думаю, что пострадаю от этого или мои компании получат сильный удар", - добавил Маск.

Компания Cambridge Analytica получила доступ в Facebook к данным 50 млн пользователей. Данные собирали через приложение, которое было создано для исследовательских целей и создания психологических портретов пользователей. Однако из-за утечки информации данные оказались доступны третьим лицам. Из-за громкого скандала вокруг соцсети акции компании существенно подешевели.

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