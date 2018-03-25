Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)

В г.Хыров Старосамборского района Львовской области в трехэтажном здании гостиничного комплекса "Layar Palace" спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, пострадавших нет.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в субботу около 14:00, а 25 марта около 6:20 ликвидирован", – сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье утром.

Как отмечается, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади 3 тыс. 300 кв.м.

К тушению были привлечены 25 единиц техники, 103 человека личного состава Службы. Кроме того, три единицы техники и шестеро работников местной пожарной охраны.