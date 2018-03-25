|Симпсоны выпустили серию о самых страшных фобиях Трампа (ВИДЕО)
|25.03.2018 07:55
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В новом короткометражном эпизоде мультсериала американский руководитель раскаивается в своих поступках и призывает Путина оставить США в покое.
В популярном мультипликационном сериале Симпсоны высмеяли предполагаемые фобии президента США Дональда Трампа, информирует svodka.net.
Эпизод под названием История о двух Трампах представляет собой кошмарный сон американского лидера.
Трехминутный ролик начинается с массового ухода сотрудников Белого дома, между которых госсекретарь Рекс Тиллерсон. Также показана первая леди Мелания за чтением скандальной книги Огонь и ярость, рассказывающей неприятные подробности о ее супруге.
Между тем Трампу снится, что он пробуждается между газет, заголовки которых гласят: «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов».
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Он отправляется к зеркалу и убеждает себя признаться в собственных ошибках.
«Я последователен не на 100%. Ты винишь во всем других. Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше», − следует поток самокритики.
Также он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах жене. Потом звонит Путину и говорит, что тот «крошечный, лысый фашист» и требует оставить США в покое.
Однако пробудившись от страшного сна, все, что приходит ему в голову, это написать в Twitter: «Алек Болдуин носит парик».