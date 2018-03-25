В новом короткометражном эпизоде мультсериала американский руководитель раскаивается в своих поступках и призывает Путина оставить США в покое.

В популярном мультипликационном сериале Симпсоны высмеяли предполагаемые фобии президента США Дональда Трампа, информирует svodka.net.

Эпизод под названием История о двух Трампах представляет собой кошмарный сон американского лидера.

Трехминутный ролик начинается с массового ухода сотрудников Белого дома, между которых госсекретарь Рекс Тиллерсон. Также показана первая леди Мелания за чтением скандальной книги Огонь и ярость, рассказывающей неприятные подробности о ее супруге.

Между тем Трампу снится, что он пробуждается между газет, заголовки которых гласят: «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов».

Читайте: Полицейские использовали трюк из «Симпсонов» и поймали 21 преступника (ФОТО)

Он отправляется к зеркалу и убеждает себя признаться в собственных ошибках.

«Я последователен не на 100%. Ты винишь во всем других. Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше», − следует поток самокритики.

Также он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах жене. Потом звонит Путину и говорит, что тот «крошечный, лысый фашист» и требует оставить США в покое.

Однако пробудившись от страшного сна, все, что приходит ему в голову, это написать в Twitter: «Алек Болдуин носит парик».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира