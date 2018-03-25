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Анатолій Анатоліч збільшив губи заради шоу (ФОТО)
25.03.2018 07:59
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Анатолій Анатоліч, схоже, не закінчив з б'юті-експериментами: після нового татуювання в честь дружини, шоумен збільшив губи на шоу "СуперІнтуїція".

Такий "апгрейд" став для Анатоліча покаранням за те, що не зміг відрізнити натуральні груди від силіконових серед п'ятьох дівчат у студії. За експериментом спостерігали Даша Астаф'єва і Сергій Притула.

Для збільшення губів Анатолічу дали спеціальний пристрій, тож вже через 5 хвилин телеведучий похизувався красивими і пишними вустами. Ефект зберігся лише для селфі та кількох хвилин у студії і вже зовсім скоро про "збільшення" всі щасливо забули.

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