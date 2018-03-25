Президент считает, что увеличение расходов на поддержку Украины в бюджете на 2018 год является "мощным и своевременным сигналом" и реальной практической помощью по укреплению оборонного потенциала нашей страны, передает со ссылкой на .

"Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль Соединенных Штатов в защите ключевых принципов свободы и демократии". По словам президента, принятие нового бюджета является в частности "мощным и своевременным сигналом, который в который раз засвидетельствовал неизменную двухпартийную поддержку продвижения Украины по пути демократических изменений". " Об этом говорится заявлении Порошенко в Facebook.

Самый эффективный способ остановить агрессора - это заверение его в готовности к достойной обороне и отпору любому нападению", - отметил Порошенко.

23 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором финансирование поддержки Украины увеличено до 620,7 млн долларов.



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