Основная часть проживающих за рубежом россиян проигнорировала переизбрание президента РФ Владимира Путина, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох. Кох: Основная часть россиян просто на эти выборы не пошла Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Очень часто сейчас российская, прежде только официальная пресса, говорит о том, что заграницей Путин очень популярен, что за него проголосовало заграницей существенно больше народа, чем в России, и так далее, и так далее. Я вам приведу простые цифры, чтобы вы понимали, о каких масштабах идет речь. На консульском учете в Германии стоит примерно полмиллиона российских граждан", – рассказал он.Бывший вице-премьер отметил, что не знает, сколько граждан РФ не стоят на консульском учете, предположив, что реально в Германии живет около миллиона россиян."Ну пускай это будет полмиллиона... В выборах приняло участие, внимание, аж 34 тыс человек, примерно 7%. Из них, допустим, 80% проголосовали за Путина. То есть примерно 25 тыс. То есть, 5% российских граждан, проживающих в Германии, проголосовали за Путина. Можно ли это назвать чудовищной, подавляющей поддержкой? Это при том, что российских граждан реально значительно больше... А основная часть россиян просто на эти выборы не пошла, потому что не считает их сколько-нибудь интересными и влияющими на судьбу их исторической родины", – подытожил Кох.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал нынешний глава государства Путин, которого поддержали 76,69% избирателей.В ЦИК РФ заявили, что в 145 странах мира на выборах президента проголосовали 474 616 человек, показав "самую высокую активность с 2000 года", пишет "Российская газета". За Путина по официальным данным проголосовали 85,02% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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