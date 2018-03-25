На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки

В Донецкой области на контрольно-пропускных пунктах пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки на сумму в размере 850 грн, сообщили в администрации Государственной пограничной службы Украины.

"У КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники задокументировали четыре случая предложение взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления", – говорится в сообщении.

В погранслужбе отметили, что в отношении правонарушителей пограничники направили уведомление в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"В целом, вчера из КПВВ последовало 38,6 человек и более 5 тыс. транспортных средств", – подчеркнули в ведомстве.