В Киеве после погони задержали бывшего начальника патрульной полиции Харькова Евгения Мельника, который был пьяным за рулем, а после остановки автомобиля пытался сбежать.

Об этом информирует в Facebook «Киев оперативный», информирует svodka.net.

Автор убеждает, что изначально автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле столичного ТРЦ «Lavina», после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину Мельника на улице Рубежовской.

«Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда его задержали, то господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо», — рассказывает о еще одном нарушении автор публикации.

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svodka.net/

Согласно информации, у Мельника обнаружены признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу. При этом он утверждает, что не управлял автомобилем, а сидел на заднем сидении.

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