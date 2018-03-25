Телевизионные станции, принадлежащие России, используют Великобританию в качестве центра для распространения пропаганды и теорий заговора по всей Европе. Об этом сообщает со ссылкой на материал The Telegraph.

Две станции, которые обозначены в ЕС как те, что распространяют “заговоры” об “иностранных политиках”, используя лицензии британского вещателя Ofcom, транслируют программы на территорию бывших советских республик.

Телеканалы Ren TV и НТВ официально зарегистрированы в Лондоне.

Данные передачи вызывают “серьезную обеспокоенность” между союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.

Один из дипломатов предупреждает, что “кампанию по мощной дезинформации”, которая проводится этими каналами, можно сравнить с усилиями принятыми Кремлем после финансирования боевиков на востоке Украины, в очевидной попытке начать волнения между русскоязычных меньшинств.

Один из телеканалов за последние 6 лет нарушил правила британской компании 8 раз, однако и далее продолжает выходить в эфир.

Нарушения включают призывы зрителей подписать петицию, инициировать референдум по изменению конституции Латвии, а также ошибочное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом. Также в список нарушений входит трансляция в 2015 году комментариев российского политика Владимира Жириновского, который заявлял, что Россия должна “выжечь Киев напалмом”.

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже, сказала, что ведомству Ofcom необходимо “делать больше” для решения этих задач, а также призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам.

Правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Регулятор в “стране происхождения”, в данном случае в Великобритании, единолично отвечает за контроль за каждой зарегистрированной вещательной компанией независимо от того, где передаются программы.

Как сообщал , РФ обвинила Латвию в дискриминации русскоязычного населения.

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