В новом эпизоде "Симпсонов" Трамп называет Путина "крошечным, лысым фашистом". Видео
25.03.2018 08:35
На канале Animation on FOX 23 марта опубликовали новый случай
мультсериала "Симпсоны" под названием "История о двух Трампах". Он
начинается с ухода сотрудников администрации президента из Белого
дома. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявляет, что президент
США Дональд Трамп "даже не знает, где находится Северная Корея". В
это время президент США просыпается в окружении газет, на одной из
которых виден заголовок, что Владимир Путин "провозгласил себя
госсекретарем США". Трамп читает секретное досье и восклицает: "Это
правда? Россия делает ужасные вещи?". Затем он звонит Путину,
называет его "крошечным, лысым фашистом" и просит оставить в покое
"великую страну". | В заголовке одной из газет на кровати
Трампа написано, что Путин "провозгласил себя госсекретарем
США" Скриншот: Animation on FOX / YouTube Сериал "Симпсоны" выходит
с 1989 года.13 марта Трамп объявил об
увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место
назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ,
после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта
временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый
заместитель Тиллерсона Джон Салливан.видео Видео: Animation on FOX / YouTube