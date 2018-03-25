Россия планирует мостом соединить свои территории на Дальнем Востоке с Северной Кореей.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Washington Post, информирует svodka.net.

Уточняется, что сейчас между Россией и КНДР осуществляется железнодорожное сообщение по «Мосту дружбы» через реку Туманная на границе государств. Новый мост позволит перевозить грузы без необходимости въезда на территорию Китая.

По сообщениям властей Северной Кореи, между КНДР и Китаем действует более двух десятков пунктов пропуска, а с Россией в данный момент ни одного. Строительство нового моста позволит сократить и удешевить экспорт товаров из России в КНДР.

Впрочем, как пишет WP, сейчас проект находится на стадии обсуждения. Первые переговоры между РФ и Северной Кореей прошли на этой неделе. Газета отмечает, что строительство нового моста выходит за рамки режима санкций ООН против КНДР. В декабре 2017 года Совет безопасности ООН в очередной раз ужесточил ограничения против Пхеньяна из-за корейских ядерных и ракетных испытаний. В частности, теперь Совбез ООН запрещает продавать в Северную Корею промышленное оборудование, транспортные средства, сталь и железо. Также существуют ограничения поставок в эту страну нефтепродуктов.

Читайте: Дональд Трамп лично принял решение о встрече с лидером КНДР, - Тиллерсон

Сводка.нет - Новости Украины и Мира