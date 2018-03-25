|Глава ЦИК РФ жестко оконфузилась, отвечая на вопрос о выборах
|25.03.2018 09:06
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Глава ЦИК России Элла Памфилова не смогла ответить на вопрос журналистки о фальсификациях на выборах президента РФ и почему-то заговорила о «закрытости» американской системы выборов.
Соответствующее видео было опубликовано на своей Twitter странице блоггером Ильей Варламовым, информирует svodka.net.
Журналистка задала Памфиловой вопрос о том, почему в результате нововведений в проведении выборов, в частности благодаря системе «мобильного избирателя», некоторые россияне смогли проголосовать на выборах по несколько раз, и умышленно ли эти нововведения были устроены перед выборами президента РФ.
Глава ЦИК спросила у журналистки о ее гражданстве. Несмотря на то, что та ответила «У меня российское гражданство», чиновница, будто не слыша ее, начала рассказывать об американской системе выборов и настойчиво предлагать журналистке поехать «в американскую глубинку» и поснимать выборы там.
«Где же ваша правовая культура, основы страны, которая мнит себя столпом демократии?» – продолжала возмущаться Памфилова под возгласы журналистки «Я из России, я из России!».
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