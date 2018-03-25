Глава ЦИК России Элла Памфилова не смогла ответить на вопрос журналистки о фальсификациях на выборах президента РФ и почему-то заговорила о «закрытости» американской системы выборов.

Соответствующее видео было опубликовано на своей Twitter странице блоггером Ильей Варламовым, информирует svodka.net.

Журналистка задала Памфиловой вопрос о том, почему в результате нововведений в проведении выборов, в частности благодаря системе «мобильного избирателя», некоторые россияне смогли проголосовать на выборах по несколько раз, и умышленно ли эти нововведения были устроены перед выборами президента РФ.

Глава ЦИК спросила у журналистки о ее гражданстве. Несмотря на то, что та ответила «У меня российское гражданство», чиновница, будто не слыша ее, начала рассказывать об американской системе выборов и настойчиво предлагать журналистке поехать «в американскую глубинку» и поснимать выборы там.

«Где же ваша правовая культура, основы страны, которая мнит себя столпом демократии?» – продолжала возмущаться Памфилова под возгласы журналистки «Я из России, я из России!».

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Уровень дискуссии ЦИК — У вас на выборах нарушения!

— Вали в свою Америку!

— Но я из России

— А в Америке негров линчуют! pic.twitter.com/f5l3LKFHA1 — Илья Варламов (@varlamov) 24 березня 2018 р.

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