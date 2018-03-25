|В штабе АТО сообщили, что боевики резко увеличили количество обстрелов
|25.03.2018 09:07
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1898859866791477
В штабе АТО сообщали, что 23 марта боевики три раза обстреляли позиции украинских военных. 21 и 22 марта обстрелов не зафиксировали.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.
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