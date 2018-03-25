В субботу, 23 марта, на западе Эквадора в результате переворота автобуса погибли 12 человек, еще 25 получили ранения разной степени. Об этом передает El Comercio со ссылкой на комиссию по делам транспорта.

Известно, что звонок о происшествии поступил в полицию примерно в 13:51 в субботу. Также стало известно, что авария произошла в провинции Манаби. По данным издания, 22 человека находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.

Стоит отметить, что участок дороги, на котором произошла автокатастрофа, называют "поворотом смерти".

Как сообщал svodka.net, в Киеве остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Северному мосту в сторону Троещины.

Сообщается, что причиной сложного движения по мосту стало большое количество ДТП. В частности, если судить по информации с карт, то в этом районе произошло как минимум четыре ДТП.

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