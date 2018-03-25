В украинской столице фиксируют все больше случаев нападения на молодых девушек, пишет со ссылкой на .

В соцсетях уже начали утверждать о том, что в городе орудует целая банда. Сообщается, что насильники чаще только на остановках высматривают молодых киевлянок и пытаются их увезти в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы подтверждают подобные инциденты, однако о количестве не говорят. К счастью, некоторым удается вырваться.

Так, на прошлой неделе подобный случай произошел в районе Нивки с киевлянкой Натальей. По ее словам, из машины вышли двое незнакомцев и начали бить ее палками по ногам.

«Один из амбалов пытался затащить меня в машину, но вовремя проходили небезразличные люди, которые помогли мне отбиться от преступников. Все ноги теперь в синяках», — рассказала женщина.

По ее словам, похитить пытались еще одну девушку. Однако, планам преступников не суждено было сбыться – в этот момент подъехал отец девушки, и она села к нему в машину.

Она уточнила, что караулят потенциальных жертв возле остановок, кафе и магазинов. Еще одна история произошла возле станции метро «Берестейская».

«К остановке подъехал черный джип, заехал на обочину, открылись двери, и пассажиры начали бить меня битами по ногам. Видимо, хотели, чтобы я упала, а затем затянуть в машину. Хорошо, что это увидели стоявшие рядом люди, бандиты испугались и уехали», — пишет пострадавшая.

К сожалению, Людмила Архарова с ноября прошлого года не может найти свою дочь. По ее словам, дочь пропала вечером, ее водительские права выбросили у дома, больше ничего неизвестно. Поиски полиция начала на второй день после исчезновения, но до сегодняшнего дня неизвестна никакая информация о ее местонахождении.

В полиции также сообщили , что участились случаи организованных похищений мужчин в столице с целью выкупа.

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