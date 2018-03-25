|Школы больше не могут избавляться от слабых детей
|25.03.2018 09:18
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В украинских школах больше не могут отказывать ученикам в переводе в следующий класс, сообщает со ссылкой на .
Начал действовать новый «Порядок зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного среднего образования».
Согласно нововведению, администрации учебных заведений не смогут прибегнуть к внутренним экзаменам и контрольным для отсеивания слабых учеников.
Согласно Порядку, прием в 5-й и 10-й класс проходит по таким правилам: если ребенок учился в школе до этого, никто не может отказать ему в переводе в следующий класс, и если ребенок изъявляет желание продолжать обучение именно в этой школе, ему никто не может помешать.
Таким образом, больше престижные школы не смогут избавляться от слабых школьников.