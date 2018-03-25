|Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву, - мнение
|25.03.2018 09:30
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Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную сила.
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Такое мнение высказала помощник командующего Военно-морскими силами Марина Каналюк в интервью «112 Украина», информирует svodka.net.
«Мы протянули время до месяца. Поверьте – это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ – АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — объяснила она.
По ее словам, переговоры велись на самом высоком уровне.
«На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов», — уточнила Каналюк.
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