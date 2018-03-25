|"Восходящий царь": Time поместил на обложку коронованного Путина (ФОТО)
|25.03.2018 09:37
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Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком «Восходящий царь».
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте», информирует svodka.net.
У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.
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