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Издание Kyiv Post опубликовало расследование о своем новом владельце
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25.03.2018 09:39
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Журналисты Kyiv Post посвятили новый выпуск издания соглашению о
продаже издания миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану.
Главная статья Kyiv Post посвящена соглашению о продаже
издания Фото: pravda.com.ua "Это большое новостное событие на этой
неделе. Особенно для нас и наших читателей. Это только вторая
продажа "Kyiv Post" за его 23-летнюю историю. И это будет третий
хозяин газеты", – рассказал он.По словам Боннер, сделка
поднимает вопросы о причине продажи издания миллиардером Мохаммадом
Захуром и планах нового владельца.В новом выпуске газеты главная
статья посвящена соглашению о продаже, есть статьи о Киване,
свободе слова и давлении на журналистов, а также интервью с
Захуром. По словам Боннер, журналисты собрали всю информацию о
новом владельце, которую смогли.Согласно источникам "Kyiv Post",
новый хозяин может быть связан с командой президента Украины Петра
Порошенко и замглавы Администрации Президента Виталия Ковальчука.
Журналисты отмечают, что "7 канал" Кивана в Одессе очень позитивно
освещает деятельность Порошенко.Бывший журналист "7 канала" Вера
Запорожец рассказала "Kyiv Post", что Киван вмешивался в
редакционную политику канала и заблокировал ее публикацию про
нардепа от Оппозиционного блока" Сергея Кивалова. В связи с этим в
издании высказали опасение, что покупка Kyiv Post может сделать его
политическим инструментом нового собственника. Боннер и редакция
пока не встречались с Киваном."Я имел с ним короткий телефонный
разговор. Он сказал, что хотел бы пригласить меня в ближайшие дни
приехать в Одессу, чтобы поговорить о будущем газеты. Я надеюсь,
что мы встретимся в ближайшее время, потому что есть много вопросов
с обеих сторон", – рассказал главред Kyiv Post.Боннер добавил,
что ценность издания заключается в работающих на нем людях и их
принципах."Думаем что новый хозяин это понимает, иначе он не платил
бы более $3,5 млн", – отметил он.Главред предупредил, что
рекламодатели, подписчики и читатели могут отказаться от
сотрудничества с Kyiv Post, если "он станет пиар-листом для
какого-то политика".По словам Захура, он посвятил Kyiv
Post "девять лет и много денег, усилий и времени" и не хочет,
чтобы издание было уничтожено. Бывший хозяин считает, что Киван
хочет сохранить издание независимым и
демократическим."Единственное, что он мне сказал, это то, что хочет
добавить "сирийского прикосновения" к нему, поскольку мало кто
знает о сирийской проблеме, и он хочет это подчеркнуть. Для меня он
является правильным покупателем", – подчеркнул он.21 марта
главный редактор Kyiv Post Ольга Руденко сообщила, что
Захур продал Kyiv Post одесском миллионеру сирийского
происхождения Кивану, о чем редакция узнала после заключения
сделки.
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