Правительство американского города Элизабет отказались от установки 25-тонного памятника советским летчикам, которые погибли во время переправки самолетов-амфибий в СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщает AP.

Известно, что монумент посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках так называемого "Проекта Зебра", о котором стало известно только в 2013 году после рассекречивания документов. Памятник должен был увековечить гибель четырех советских летчиков (трех россиян и одного украинца) и одного канадца. Трагедия произошла в 1945 году на реке Паскуотанк, где разбилась "летающая лодка".

Сообщается, что установку монумента одобрили в мае прошлого года. Расходы на его изготовление и установку брала на себя российская сторона, благоустройство территории должна была обеспечить американская. Но в ходе нового голосования пять членов городского совета Элизабет выступили против памятника, а за - только три. При этом четверо из противников были афроамериканцами, а двое из трех сторонников установки - белыми, в связи с чем вопрос установки памятника принял расовый характер.

Главным обстоятельством, против ранее достигнутых соглашений, стало ухудшение российско-американских отношений.

“Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились”, - сказала член городского совета Анита Хаммер.

Как сообщал svodka.net.uа, в Мариуполе коммунальное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" решило продать два памятника Ленину, которые стояли в парке имени Петровского и на проспекте Мира.

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