|"Восходящий царь". Time поместил на обложку фото Путина с короной
|25.03.2018 09:55
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Фото: time.com
С таким изображением вышли европейская, азиатская и южнотихоокеанская версии издания. На обложку американской поместили фото подростков, протестующих против насилия со стрельбой в школах.
TIME's new cover: The school shooting generation has had enough. Photograph by Peter Hapak for TIME; animation by @brobeldesignПубликация от TIME (@time) 22 Мар 2018 в 5:45 PDT
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого поддержало 76,69% избирателей.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.
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