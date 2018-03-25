Американский журнал Time прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин найдет способ, как остаться при власти после 2024 года. 18 марта Путина переизбрали президентом России Фото: ЕРА Фото сопровождается надписью "Восходящий царь".Номер открывается материалом журналиста Михаила Зыгаря, в котором он прогнозирует, что Путин найдет способ, как остаться при власти после 2024 года.Отмечается, что российский президент "хочет выглядеть миротворцем" и готов решить проблему вооруженного конфликта на Донбассе. По данным источников Time в министерстве иностранных дел России, Путин готов согласиться на передачу востока Украины под контроль временной международной администрации. Отмечается, что на уступки в вопросе Крыма Путин идти не готов. Фото: time.com С таким изображением вышли европейская, азиатская и южнотихоокеанская версии издания. На обложку американской поместили фото подростков, протестующих против насилия со стрельбой в школах. TIME's new cover: The school shooting generation has had enough. Photograph by Peter Hapak for TIME; animation by @brobeldesign Публикация от TIME (@time) 22 Мар 2018 в 5:45 PDT Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого поддержало 76,69% избирателей.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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