Сегодня в Беларуси отмечают День Воли - годовщину провозглашения Белорусской народной республики, передает

В частности, сегодня 100 годовщина провозглашения, в 1918 году Совет Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.

Традиционно в этот день в Беларуси проходят оппозиционные акции, которые часто перерастают в столкновения с правоохранительными органами и задержания активистов. В прошлом году в Минске состоялось 148 судов над участниками протестов по случаю Дня Воли.

Напомним, накануне этого дня белорусская милиция проводит задержания активистов и политиков, которые поддерживали проведение шествия в День Воли.

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