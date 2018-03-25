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В МИД Украины сообщили, что ведут переговоры о возвращении на
родину украинки Клавдии Лопаткиной, которая должна будет дать
показания в уголовном производстве, в котором она признана
потерпевшей. От смертной казни Лопаткину спасла работа украинских
правоохранителей и дипломатов Скриншот: NST Online / YouTube В МИД
рассказали, что украинка должна дать показания в уголовном
производстве, в котором она признана потерпевшей. Лопаткина везла
кокаин в коробках для шоколада, упакованных в обертки для
конфет.Полиция Малайзии установила, что женщина не знает, кому
нужно было передать наркотики. Задержанная летела транзитом через
Дубай, где ей и передали пакет с наркотиками. Она утверждала, что
не знала о кокаине в шоколаде.По законам Малайзии украинке грозила
смертная казнь. В момент задержания Лопаткина была беременна. От
смертного приговора ее спасла качественная работа украинских
правоохранителей и дипломатов.Глава Департамента по противодействию
наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко сообщил, что
украинские силовики отрабатывают информацию по организованной
преступной группе, которая занималась поставками кокаина из стран
Латинской Америки в отдельно крупных размерах."Организатор этой
преступной группы – одессит, молодой парень. Он в свое время был
вовлечен нигерийской наркогруппировкой в преступную деятельность
как курьер, его задержали в Центральноафриканской Республике с
двумя килограммами кокаина. Арестовали там же и осудили. Посидел
недолго, а вернувшись в Одессу, уже сам начал заниматься
организацией поставок. Это была группа с международными связями,
которая вербовала граждан Украины и они осуществляли поставки
кокаина по всему миру", – рассказал он.Во время международной
спецоперации силовики изъяли около 21 кг. кокаина на территории
Украины, Армении, Бразилии и Турции. Были задержаны три человека за
границей и 5 человек в Одессе и Киеве. После задержания
организаторов поставок наркотиков, коллеги из подразделения по
торговле людьми сообщили, что наркоторговцы обманом вовлекли
девушку в преступную деятельность.Украинская сторона известила
малазийцев, что Лопаткина действительно могла точно не знать, что
везет, потому что преступники скорее только передали ей посылку с
наркотиками в транзитной зоне аэропорта."Выглядит это так: человек
уже прошел таможенный контроль и ждет посадку на самолет. Ему
звонят по телефону и просят подойти к какому-нибудь условленному
месту. Там его уже ждет член преступной группы и передает пакет из
магазина "Дьюти-фри", кстати, часто даже с чеком. Такие пакеты
привозят и к нам в Украину. А когда мы такого курьера встречаем в
аэропорту, он говорит, что не знал о содержимом, и показывает нам
чеки", – рассказал Кихтенко.Родные Клавдии сообщили, что никаких
подробностей о поездке она не рассказывала. Женщина выросла в
многодетной малообеспеченной семье и, вероятно, пыталась таким
образом заработать. Ей повезло, что украинские правоохранители
собрали доказательства ее невиновности.В МИДе Украины сообщили, что
благодаря соглашению с малайзийской стороной о взаимной правовой
помощи по уголовным делам, появились юридические предпосылки для
перевода Лопаткиной на родину для отбывания наказания.15 декабря
2017 года Высший суд города Джорджтаун разрешил освободить
Лопаткину из-под стражи для депортации, однако сотрудники
иммиграционных служб задержали ее на территории суда. Женщине не
хватило нескольких минут, чтобы сесть в автомобиль
консула.Малайзийская прокуратура подала апелляцию на решение суда,
оправдавшего Клавдию. 21 февраля 2018 года Апелляционный суд
согласовал ее освобождение под залог, однако сумма залога
(эквивалент $13,5 тыс) по словам матери Лопаткиной, неподъемная для
семьи.Украинские правоохранители пытаются вернуть Лопаткину в
Украину, чтобы она могла дать показания в уголовном производстве, в
котором признана потерпевшей по статье ч. 2 статьи 149 (Торговля
людьми или другое незаконное соглашение относительно
человека).Кихтенко отметил, что случай Лопаткиной скорее
исключение, поскольку в большинстве случаев курьеры знают, что
делают.В тюрьме Клавдия Лопаткина родила дочку. Первый месяц
ребенок прожил в тюрьме с матерью, после чего девочку вернули в
Украину. С Клавдией семья почти не общается, потому что на звонки
нет денег.В январе 2016 года малайзийская полиция сообщила, что в
аэропорту города Пенанг задержана 22-летняя украинка, у которой
было обнаружено 2,1 кг кокаина.
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