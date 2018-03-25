В МИД Украины сообщили, что ведут переговоры о возвращении на родину украинки Клавдии Лопаткиной, которая должна будет дать показания в уголовном производстве, в котором она признана потерпевшей. От смертной казни Лопаткину спасла работа украинских правоохранителей и дипломатов Скриншот: NST Online / YouTube В МИД рассказали, что украинка должна дать показания в уголовном производстве, в котором она признана потерпевшей. Лопаткина везла кокаин в коробках для шоколада, упакованных в обертки для конфет.Полиция Малайзии установила, что женщина не знает, кому нужно было передать наркотики. Задержанная летела транзитом через Дубай, где ей и передали пакет с наркотиками. Она утверждала, что не знала о кокаине в шоколаде.По законам Малайзии украинке грозила смертная казнь. В момент задержания Лопаткина была беременна. От смертного приговора ее спасла качественная работа украинских правоохранителей и дипломатов.Глава Департамента по противодействию наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко сообщил, что украинские силовики отрабатывают информацию по организованной преступной группе, которая занималась поставками кокаина из стран Латинской Америки в отдельно крупных размерах."Организатор этой преступной группы – одессит, молодой парень. Он в свое время был вовлечен нигерийской наркогруппировкой в преступную деятельность как курьер, его задержали в Центральноафриканской Республике с двумя килограммами кокаина. Арестовали там же и осудили. Посидел недолго, а вернувшись в Одессу, уже сам начал заниматься организацией поставок. Это была группа с международными связями, которая вербовала граждан Украины и они осуществляли поставки кокаина по всему миру", – рассказал он.Во время международной спецоперации силовики изъяли около 21 кг. кокаина на территории Украины, Армении, Бразилии и Турции. Были задержаны три человека за границей и 5 человек в Одессе и Киеве. После задержания организаторов поставок наркотиков, коллеги из подразделения по торговле людьми сообщили, что наркоторговцы обманом вовлекли девушку в преступную деятельность.Украинская сторона известила малазийцев, что Лопаткина действительно могла точно не знать, что везет, потому что преступники скорее только передали ей посылку с наркотиками в транзитной зоне аэропорта."Выглядит это так: человек уже прошел таможенный контроль и ждет посадку на самолет. Ему звонят по телефону и просят подойти к какому-нибудь условленному месту. Там его уже ждет член преступной группы и передает пакет из магазина "Дьюти-фри", кстати, часто даже с чеком. Такие пакеты привозят и к нам в Украину. А когда мы такого курьера встречаем в аэропорту, он говорит, что не знал о содержимом, и показывает нам чеки", – рассказал Кихтенко.Родные Клавдии сообщили, что никаких подробностей о поездке она не рассказывала. Женщина выросла в многодетной малообеспеченной семье и, вероятно, пыталась таким образом заработать. Ей повезло, что украинские правоохранители собрали доказательства ее невиновности.В МИДе Украины сообщили, что благодаря соглашению с малайзийской стороной о взаимной правовой помощи по уголовным делам, появились юридические предпосылки для перевода Лопаткиной на родину для отбывания наказания.15 декабря 2017 года Высший суд города Джорджтаун разрешил освободить Лопаткину из-под стражи для депортации, однако сотрудники иммиграционных служб задержали ее на территории суда. Женщине не хватило нескольких минут, чтобы сесть в автомобиль консула.Малайзийская прокуратура подала апелляцию на решение суда, оправдавшего Клавдию. 21 февраля 2018 года Апелляционный суд согласовал ее освобождение под залог, однако сумма залога (эквивалент $13,5 тыс) по словам матери Лопаткиной, неподъемная для семьи.Украинские правоохранители пытаются вернуть Лопаткину в Украину, чтобы она могла дать показания в уголовном производстве, в котором признана потерпевшей по статье ч. 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).Кихтенко отметил, что случай Лопаткиной скорее исключение, поскольку в большинстве случаев курьеры знают, что делают.В тюрьме Клавдия Лопаткина родила дочку. Первый месяц ребенок прожил в тюрьме с матерью, после чего девочку вернули в Украину. С Клавдией семья почти не общается, потому что на звонки нет денег.В январе 2016 года малайзийская полиция сообщила, что в аэропорту города Пенанг задержана 22-летняя украинка, у которой было обнаружено 2,1 кг кокаина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что для кокаина она сообщили Теги: политика