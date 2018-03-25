|Курс биткоина 25 марта по сравнению с пятницей почти не изменился
|25.03.2018 10:32
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Курс Bitcoin 25 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей потерял менее 1%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 25 марта, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 8472.03 BTС/USD (-0.19%)
Американская биржа Bitfinex 8470.00 BTС/USD (-0.11%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (8488.00 BTС/USD) упал на 0.19%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 22940250 доллара на 2643 биткоина.
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Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
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