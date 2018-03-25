Рабинович: Украинские олигархи вывели за границу в 5-6 раз больше годового бюджета Украины
25.03.2018 10:42
Чтобы прекратить вывод средств за границу, необходимо запретить
государственным органам проводить операции через офшорные компании,
считает народный депутат Вадим Рабинович. |
Рабинович: У нас каждую дорогу, чуть ли не каждый детский
садик уже строят офшорные компании Фото: 112.ua "Мы 27 лет
отпускаем всех наворовавшихся в свободное плавание. Они потом через
три года (а украинский народ добрый, уже все забудет) возвращаются
со словами: "Я такой честный". И снова идут на выборы. За счет
награбленного покупают избирателей и проплачивают эфиры, статьи в
СМИ. Так всю жизнь живут всякие левочкины. И так каждый раз, при
каждом режиме. Ну как можно каждого из них отпускать с
миллиардами?" – возмутился он.По словам Рабиновича, только
национализация "ПриватБанка" обошлась стране в 152 млрд грн. На эти
деньги, заявил депутат, можно было купить 110 танков "Оплот" для
армии."В течение 20 лет вы слышите о судах наших олигархов между
собой за границей на суммы в несколько миллиардов долларов. Эти
деньги у них откуда появились? Из воздуха? Нет, их украли у народа.
Суммы, которые показывают по воровству, превышают примерно в 5-6
раз бюджет нашей страны. И эти огромные суммы вывели за границу.
Представьте, если бы это прекратить – какие бы это были деньги
для нашей экономики!" – отметил руководитель партии "За
життя".Политик напомнил, что для недопущения вывода государственных
средств за границу в программе его партии предлагается запретить
госорганам проводить любые операции через офшорные
компании."Сделайте простые шаги. И первый из них – запретить в
Украине государственным органам работать с офшорами и проводить
оплаты всем офшорным компаниям. Это сложно? Нет! Кому это навредит?
Только самим офшорным компаниям. А то у нас каждую дорогу, чуть ли
не каждый детский садик уже строят офшорные компании", –
посетовал Рабинович.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович / YouTube