26-летняя женщина воспитывала 3-летнего сына и 5-летнюю дочь вместе с сожителем. Когда мужчина уехал на заработки, женщина принялась пьянствовать.

Все это время дети оставались дома одни. Девочка ходила по селу и просила у соседей еду. А маленький мальчик был в доме, постоянно плакал, звал маму и умер. Ребенок так и пролежал в своей кроватке до приезда сожителя матери. Мужчина вызвал полицию. Вскрытие показало, что мальчик умер от голода, информирует svodka.net.

Жители села обращались в местные власти и сообщали о том, что детей содержат в плохих условиях. Глава райсовета дал распоряжение проверить семью, но не знает, было ли выполнено задание.

На данный момент мать умершего мальчика пропала. В полиции квалифицировали происшествие как умышленное убийство малолетнего ребенка. Матери грозит до 15 лет тюрьмы. Ее 5-летнюю дочь могут забрать в детский дом.

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