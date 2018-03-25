В апреле 2017 года случайные свидетели видели, как внефракционный нардеп Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан жгли документы в парке и растирали пепел, пишет "Главком". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рубана и Савченко сфотографировали случайные свидетели Фото: glavcom.ua Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком."Парочка жгла документы и растирала пепел", – рассказали свидетели.После недавних обвинений в адрес нардепа и лидера "Офицерского корпуса" в подготовке теракта очевидцы опознали Рубана на фотографии и решили передать фотографии СМИ, утверждает "Главком".22 марта в ходе заседания регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Савченко и Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, они договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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