Специально созданная рабочая группа прорабатывает создание автомобильного сообщения между Россией и КНДР, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Сейчас КНДР и Россию соединяет только железнодорожный мост Фото: wikipedia.org Глава ведомства Александр Галушка заявил в ходе рабочей встречи с председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером, что создание между странами автомобильного сообщения прорабатывает умышленно созданная рабочая группа. Встреча состоялась в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею."У нас есть положительные примеры двустороннего сотрудничества России и КНДР. Один из успешных работающих совместных примеров экономического сотрудничества – проект железнодорожного сообщения Хасан – Раджин. У него большие перспективы в рамках дальнейшего развития межрегионального сотрудничества", – отметил Галушка.По его словам, южнокорейская сторона сообщила, что активно изучает возможность присоединения к проекту.Ро Ду Чер подчеркнул, что между КНДР и Китаем существует 23 автомобильных пункта пропуска, а между Северной Кореей и Россией – ни одного."В настоящее время при ввозе товаров с Дальнего Востока они приходят не через границу с Россией, а через Китай. Это значительно удлиняет путь. Необходимо рассмотреть возможность создания автомобильного моста через реку Туманная", – заявил он.Галушка отметил, что правительство России уже дало поручение министерству транспорта проработать вопрос создания такого мостового перехода."Как первый шаг мы могли бы рассмотреть создание понтонной переправы", – сказал министр.Протяженность границы между Россией и Северной Кореей составляет 39,4 км: 17,3 км – речная и 22,1 км – морская. Через реку Туманная между странами построен железнодорожный мост Дружбы. Он действует с 1959 года. Автомобильные и пешеходные пограничные переходы отсутствуют. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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